Güzellik merkezinde izinsiz botoks ve dolguya tutuklama

Girne’de bir güzellik merkezinde izinsiz dolgu yapan iki kişi ve bağlantılı oldukları bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 18.30’da bir güzellik merkezinde çalışan 23 yaşındaki C.E.(K), 24 yaşındaki H.G.Ö.(K) ve 37 yaşındaki Ş.A.’nın (K-37) yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yaptıkları tespit edildi Söz konusu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 46 yaşındaki B.O.(E) tutuklandı.