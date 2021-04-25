Gürpınar’da yangın

Gürpınar köyünün bayraklı Tepenin batı kısmında, ormanlık ve makilik alanda saat 13:30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebeple çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangına, Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri müdahale ediyor. Polis yangının henüz kontrol altına alınamadığını, çok sayıda çam, selvi ve makilik alanın yandığını duyurdu. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.