Gürcafer ve 2 birlik çalışanı yeniden mahkemede
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve iki birlik çalışanı yeniden mahkemede.
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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer “İrtikap”, “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belge düzenlenmesine tahrik etme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarından, birlik çalışanları H.A ve N.T. ise “Sahtekarlıkla kayıt temin etme” suçlarından yeniden mahkemeye getirildi.
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