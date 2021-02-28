Güpegündüz hırsızlık girişimi: Eczanenin camlarını kırdılar
Lefkoşa Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren Özteknik Eczane hırsızlık girişimi.
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Lefkoşa Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren Özteknik Eczane hırsızlık girişimi. Yaklaşık yarım saat önce yaşandığı tahmin edilen olayda eczanenin camlarını kıran kişi veya kişilerin polis tarafından arandığı öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme ve Adli Şube’de görevli polis ekipleri olay yerinde soruşturmasını sürdürürken, kamera görüntülerinin incelendiği de elde edilen bilgiler arasında.
Olay yerinden elde edilen bilgiler arasında, hırsızlık girişimi yapan kişinin suçüstü yakalandığı, elindeki kesikler nedeniyle hastaneye götürüldüğü yönünde. Polis olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
Detaylı ayrıntılar gelecek.
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