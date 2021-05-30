Güneyde seçimlere katılım oranı: %63,9

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri yapıldı, 1.150 seçim merkezinde ve Kıbrıs dışındaki on seçim merkezinde bulunan sandıklar kapandı.



Genel Seçim Kurulu Başkanı Dr. Kostas Konstandinu’nun açıklamasına göre 356,682 kişi, yani kayıtlı seçmenlerin yaklaşık olarak %63,9’u oy kullandı.

2016 Parlamento Seçimlerinde nihai katılım oranı %66,7 olmuştu.

Oy kullanma oranları ve seçim bölgelerine göre daha önceki seçimlerde ilgili oy kullanma oranları şu şekilde açıklandı

2021 Parlamento Seçimleri 2016 Parlamento Seçimleri 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2019 Avrupa Parlamentosu Seçimleri Kıbrıs Geneli: %63,9 %66,7 %71,9 %42,8 Lefkoşa : %61,0 %65,5 %72,2 %49,2 Limasol : %73,1 %66,1 %70,4 %44,2 Mağusa : %64,0 %67,1 %72,6 %48,3 Larnaka : %70,1 %67,9 %72,4 %50,1 Baf : %70,3 %72,3 %73,8 %48,3 Ülke dışı : %61,9 %63,0 %71,0 %62,5



DİSİ önde



Adanın güneyinde yer alan seçimlerde sandık çıkış anketlerinde göre iktidardaki DİSİ partisi oy kaybetmesine rağmen birinci sırada yer aldı.



DİSİ’nin % 24 -28, AKEL’in ise % 23-27 oy oranlarına ulaşması bekleniyor.

Oyların yüzde 10’unun sonuçlarına göre DİSİ ve AKEL geçmiş seçimin gerisinde kalırken, aşırı sağcı ELAM ve sosyalist EDEK ise bir önceki seçimlere göre oylarını artırdı.

%

DİSİ 26.9 (- 2.2)

AKEL 21.3 (- 3.2)

Diko 13.53 (-3.2)

Dayanışma 2.23 (-2.9)

Edek 8.16 (+0.5)

Yeşiller 3.83 (-0.5)

Dipa 5.59

Elam 6.90 (+ 2.9)