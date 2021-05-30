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Güneyde seçimlere katılım oranı: %63,9

Güneyde seçimlere katılım oranı: %63,9

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri yapıldı, 1.150 seçim merkezinde ve Kıbrıs dışındaki on seçim merkezinde bulunan sandıklar kapandı.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri yapıldı, 1.150 seçim merkezinde ve Kıbrıs dışındaki on seçim merkezinde bulunan sandıklar kapandı.

Genel Seçim Kurulu Başkanı Dr. Kostas Konstandinu’nun açıklamasına göre 356,682 kişi, yani kayıtlı seçmenlerin yaklaşık olarak %63,9’u oy kullandı.

2016 Parlamento Seçimlerinde nihai katılım oranı %66,7 olmuştu.

Oy kullanma oranları ve seçim bölgelerine göre daha önceki seçimlerde ilgili oy kullanma oranları şu şekilde açıklandı

 

 

2021

Parlamento Seçimleri

 

2016

Parlamento Seçimleri

 

2018

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

 

2019

Avrupa Parlamentosu Seçimleri

 

Kıbrıs Geneli:

%63,9

%66,7

%71,9

%42,8

Lefkoşa         :

%61,0

%65,5

%72,2

%49,2

Limasol          :

%73,1

%66,1

%70,4

%44,2

Mağusa         :

%64,0

%67,1

%72,6

%48,3

Larnaka         :

%70,1

%67,9

%72,4

%50,1

Baf                 :

%70,3

%72,3

%73,8

%48,3

Ülke dışı        :

%61,9

%63,0

%71,0

%62,5


DİSİ önde

Adanın güneyinde yer alan seçimlerde sandık çıkış anketlerinde göre iktidardaki DİSİ partisi oy kaybetmesine rağmen birinci sırada yer aldı.

DİSİ’nin % 24 -28, AKEL’in ise % 23-27 oy oranlarına ulaşması bekleniyor.
Oyların yüzde 10’unun sonuçlarına göre DİSİ ve AKEL geçmiş seçimin gerisinde kalırken, aşırı sağcı ELAM ve sosyalist EDEK ise bir önceki seçimlere göre oylarını artırdı.

                   %

DİSİ            26.9            (- 2.2)

AKEL          21.3            (- 3.2)

Diko            13.53          (-3.2)

Dayanışma 2.23           (-2.9)

Edek           8.16            (+0.5)

Yeşiller       3.83            (-0.5)

Dipa           5.59           

Elam           6.90            (+ 2.9)

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