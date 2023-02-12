Güneyde seçim: 12’ye kadar seçime katılım oranı % 35.4

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 1,129 seçim merkezlerinde ve Yunanistan ile Bulgaristan’daki sandıklar öğle saat 12.00’de geçici olarak kapandı. Oylama, saat 13.00’te yeniden başladı.

Seçim Başkanları tarafından verilen verilere göre, saat 12.00’ye kadar kayıtlı seçmenlerin %35,4’ü oy kullandı. Seçimin ilk turunda bu oran %33,7’si oldu. Yani 1,7 puanlık bir artış var.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde aynı saate göre ise, seçmenlerin %32,6’sı oy kullanmıştı. Bu oran, 2,8 puanlık bir artış gösterdi.