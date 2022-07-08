Güneyde kadın cinayetinde ömür boyu hapis cezası öngören yasa tasarısı meclisten geçti

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin kadın cinayeti suçlarında ömür boyu hapis cezasını öngören yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Meclis Başkanı Annita Dimitriu tarafından sunulan yasa tasarısının dün mecliste onaylandığını yazdı.

Habere göre, ilgili yasa, İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen, tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin yaptırım hükümlerinin daha iyi uygulanmasını hedefliyor.