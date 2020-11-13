Güneyde COVID-19’dan iki ölüm daha

YENİDÜZEN

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, güneyde iki kişinin daha son 24 saatte coronavirüsten hayatını kaybettiğini kaydetti. 85 yaşındaki bir kadın hastalıkla savaşında yenik düşerken, vefat edenlerden birinin de Limasol Hastanesi’ne kaldırılan 54 yaşındaki bir kadın hasta olduğu kaydedildi. Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın detayları günün ilerleyen saatlerinde açıklaması bekleniyor.