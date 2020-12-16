Güneyde çalışan işçiler yine eylemde

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı uyarınca Kıbrıs’ın güneyine günü birlik geçişleri karantina şartları ile engellenen ve dün Lefkoşa’da eylem yapan Kıbrıslı Türk işçiler bu sabah saat 06.00’da Kermiya geçiş noktasında toplanmaya başladı. Dün eylemlerinden sonuç alamayan işçiler bugün yine eylem yapacak. İşçilerin, önce Başbakanlık önüne yürüyeceği, sonuç almamaları durumunda ise Sağlık Bakanlığı'na yürüyeceği öğrenildi. İşçiler, Kermiya'dan Başbakanlık'a doğru yürümeye başladı. Dereboyu'na yönündeki trafik akışı durdu.

Foto Burçin Aybars