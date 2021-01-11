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Güneyde çalışan işçiler yeniden eylemde

Güneyde çalışan işçiler yeniden eylemde

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan işçiler eylem yapıyor.

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Kıbrıs’ın güneyinde çalışan işçiler eylem yapıyor. İşçilerin talebi Pile köyünde yaşayan Kıbrıslı Türklere ve Üstler bölgesinde yasayan işçilere uygulanan prosedürün uygulanması. İşçiler şu sıralarda Kuğulu Park’ta bekliyor..

Başbakan eylem yoksa görüşecek

Başbakan işçi temsilcileri ile görüşme talebinde bulundu ancak eylem gerçekleşmeyecekse temsilcileri kabul edeceğini Lefkoşa Polis Müdürü aracılığı ile iletti.

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Fotoğraflar Burçin Aybars

 

 

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