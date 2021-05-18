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Güneyde 45,598, 167 yeni vaka

Güneyde 45,598, 167 yeni vaka

Güneyde 45,598 test, 167 yeni vaka tespit edildi. Covid-19’dan kaynaklı ölüme rastlanmadı.

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Güneyde 45,598 test, 167 yeni vaka tespit edildi. Covid-19’dan kaynaklı ölüme rastlanmadı.

 

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