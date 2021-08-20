Güney Kıbrıs turizmi: “Geçen yılda daha iyi”

Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, ağustos ve eylül aylarında güney Kıbrıs’a gelecek olan turistlerin Temmuz 2021’deki düzeyde olacağını belki biraz yükselebileceğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) konuşan Perdios, yeni turizm pazarlarının gelecek aylarda ve 2022’de önem kazanacağını bildirdi.

Turizm Müsteşarı, “Ağustos ve eylülün Temmuz 2021 ile aynı düzeyde olması bekleniyor ve Britanyalıların şimdi gelmeye başladığı düşünülürse belki biraz daha iyi olur. Teorik olarak söyleyecek olursak eğer başka aksamalar yaşamazsak belki durum ağustos ve eylülde biraz daha iyi olur” dedi.

Perdios, Turizm Müsteşarlığı’nın Kıbrıs’ın bir turizm ülkesi olarak tanıtma faaliyetlerine devam etme ve turizm sezonunu uzatma planları olduğunu, ancak her şeyin hem ülkenin hem yurt dışının epidemik görünümüne bağlı olduğunu ifade etti.

Savvas Perdios, 2021’in bir geçiş yılı olduğunu ve adanın turizm sektörünün 2022’de başlamasının beklendiğini belirtti; “Ancak bir tahmin yapmak için erken. Şu an 2022 için hedeflerin ne olacağını bile düşünmedik. İyileşmenin başlangıcı olacak diye kabul ettik ama 2019’daki rakamlara geri dönmek 2024’ü bulabilir” şeklinde konuştu.

Müsteşar, 2021’in ilk yedi ayında adaya gelen turistlerin oranının, 2019’un ilgili dönemindekinin %30’u olduğunu, Temmuz 2021’de, 2019’un aynı ayındaki oranın %55’ine ulaştığını, bu yılın geçen yıldan daha iyi olacak gibi göründüğünü kaydetti.

Perdios, Rusya’dan gelen turistlerin turizm sektörünün belkemiği olduğunu, toplam gelişlerin %30’unu oluşturduğunu, Birleşik Krallık’tan da artış olması için %10’u aşmayacak oranda turist beklendiğini bildirdi; 2019’da Birleşik Krallık’ın Kıbrıs için öncü turizm kaynağı olduğunu hatırlattı.

Son 18 ayı aşkın bir süredir bağladığımız Ukrayna, Yunanistan, Polonya ve İsrail gibi çeşitli pazarların her biri %5-8 arası arttılar” diyen Perdios, gelecek aylarda ve 2022’de, Fransa, Almanya ve İskandinavya’yı kast ederek daha fazla pazarın önem kazanacağına inandığını vurguladı.

Kıbrıs (güney) Otelciler Birliği Genel Direktör Philokypros Roussounides, otellerin ortalama rezervasyon oranlarının Ağustos’ta %45 olduğunu, turizmin ana kaynağının Rusya ve Ukrayna olduğunu belirtti, pandemideki belirsizlikten dolayı Birleşik Krallık’tan daha fazla turist gelme beklentisinin gerçekleşmediğini anlattı.

Roussounides, eylül için rezervasyonların cesaret verici düzeyde olduğunu belirtti.