Danışma Kurulu toplandı: Gündem erken seçim tarihi
UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından bugün Meclis Danışma Kurulu toplandı.
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UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından bugün Meclis Danışma Kurulu toplandı.
Toplantıda, erken seçim tarihine ilişkin uzlaşı aranacak, Meclis'te öncelikli olarak görüşülecek yasa çalışmaları konuşulacak.
Saat 10.30'da başlayan toplantıya Başbakan Ersan Saner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Milletvekili Tolga Atakan, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Cemal Özyiğit katıldı.
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Etiketler : meclis, erken seçim, siyaset