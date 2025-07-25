Gücenmece darılmaca yok...

Üzgünüm ama bu ülkede en basit işleri yapabilmek için, hani bir laf vardır ''100 fırın daha ekmek yemen gerekir'' sözü ülkenin içinde bulunduğu durumu özetliyor.

Gün geçmiyor ki ülkede yanlış/eksik/hatalı bir uygulama olsun.

Herkesin bilgisi dahilinde olan ama hatırlatmakta yarar vardır. DSİ tarafından yerel yönetimlere daha önce METRE KÜPÜ 9,80 TL olan içme suyu 15 Haziran 2025 tarihinden geçerli olmak üzere %86,5 oranında bir zamla METREKÜPÜ 18,28 TL olarak güncellendi. Doğal olarak yerel yönetimler de bu artışı tüketicilere göndereceği faturalara yansıtmış veya yansıtacaktır. Buraya kadar sıkıntı yok, bu paylaşımımın suyun fiyatıyla yani azdır/çoktur alakası yoktur.

Yazının altında ikamet etmiş olduğum Lefkoşa Türk Belediyesinden gelen biri MAYIS ayı tüketimimize ait olan ve 3 Haziran 2025 tarihinde gelen fatura, bir diğer fatura da 4 Temmuz 2025 tarihinde gelen haziran ayı tüketimimize ait faturadır.

Özellikle MAYIS ayı faturası tam okunmamakla birlikte faturadaki bilgiler çerçevesinde Mayıs ayında suyun metreküp fiyatı 44,04 TL iken 4 Temmuz tarihinde gelen HAZİRAN AYI TÜKETİMİNE yönelik faturada ton fiyatı %18,5 oranında artışla metreküp fiyatı 52,19 TL olarak belirlendi. (Belediyeyi telefonla arayıp Haziran ayına ait Temmuz ayında gönderilen faturalarda suyun fiyatının 52,19 TL olduğunu teyit ettim.)

Suyun fiyatına yapılan zammın yanında faturalardan görüldüğü üzere daha önce 707,63 TL Hizmet resmi rakamı da %15 artışla aylık 813,79 TL olacak şekilde artırıldı. (Belediye meclisi bu artışı yasal sınırların dışına çıkmayacak şekilde alabilir)

Yazının başında yazdığım gibi bu yazının konusu suyun fiyatı az mı çok mu değildir. Uzun yıllar kamuda farklı kadrolarda görev yapmış emekli bir kamu görevlisi olarak hiçbir kamu kurumunun veya yerel yönetimin yıpranmasını arzulamam tam aksine çok iyi durumda olmaları kamudan ve yerel yönetimlerden hizmet alan bir vatandaş olarak bizleri memnun eder.

GELELİM 1 KAMYON LAF ETTİKTEN SONRA BAM TELİNE...

Aşağıda paylaştığım 2. ekran görüntüsü bir kurumumuzun Temmuz ayı başında resmi olarak açıklamış olduğu Mayıs ayına göre Haziran ayında en ağırlıklı 40 maddenin önceki aya göre yani MAYIS ayına göre artış oranlarını gösteren basın açıklamasıdır. (WEB sayfasında mevcuttur)

TABLONUN 10. SIRASINDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE BELEDİYE SU FİYATI ARTIŞ ORANI SIFIRDIR.

İlgili kurum bu hesaplamaları yapabilmek için aldığım bilgiye göre verileri bilfiil alanda veya mal/hizmeti tüketiciye sunan yerlerden telefonla beyan üzerine almaktadır. Bence işin doğruluğu açısından yazıyla alınması daha sağlıklı ve güvenilir olacaktır.

ÇÜNKÜ KAALE ALINIR MIYIZ ALINMAZ MIYIZ BİLEMEM AMA AŞAĞIDA SORACAĞIM SORULARA BİRİLERİNİN ÇIKIP CEVAP VERMESİ LAZIM...

Soru 1: 18 Belediyenin olduğu ülkemizde ilgili kurumun fiyat aldığı yerel yönetimlerden biri de herhalde ülkenin en fazla nüfusunun yaşadığı başkent LEFKOŞA DA DAHİLDİR DİYE DÜŞÜNÜRÜM.

Kaç belediyeden fiyat alınır bilmiyorum ama diyelim ki 6 büyük ilçeden fiyat alınır ve Lefkoşa hariç diğerlerinde SUYUN FİYATINA Haziran ayında Mayıs ayına göre SIFIR zam yapılsa bile Lefkoşa belediyesindeki %18,5'luk zam sonrası,

ENDEKSTE ARTIŞ ORANI SIFIR OLMAZ!!!! En azından benim matematik bilgim böyle söyler. Bilgim yok ama velev ki Lefkoşa gibi örneklem olarak veri alınan başka belediyelerde de fiyat artışı oldu ve yansıtılmadıysa YANDI GÜLÜM KETEN HELVA...

Belediye faturalarında görüldüğü üzere Haziran ayında hizmet resmi fiyatı da %15 arttı. Bu dikkate alındı mı? ALLAH BİLİR!!!

Soru 2: Peşin hükümlü olup birilerini yargılamadan ki amacımız yanlışları yapıcı şekilde eleştiri yapıp doğruları bulmaktır. Çünkü geçmişte belli eleştiriler hatta mecliste buna benzer sıkıntılar nedeniyle meclis araştırma komitesi bile kuruldu. Kuruma bu verileri ileten BELEDİYE Haziran ayıyla ilgili ne aktardı? ZAM YOK MU DEDİ. Durum böyle ise yerel yönetimimizde de sıkıntı vardır. Çünkü bu veriler sadece MAAŞ ARTIŞI DÜZENLEMESİNDE kullanılmaz. BU BİR SERİDİR ve bunun gibi hatalar ileriye dönük de sıkıntı yaratır.

Belki de zam olacağı iletilseydi Haziran ayındaki belediyeler su fiyatı artış oranı sıfır yerine 0,21 olsaydı, hükümetimizin ilk 6 aydaki %18'lik enflasyon öngörüsünde topu 90'a vurmuş olurdu!!!

Bizlerde helal olsun be işte budur. Öngörü dediğin böyle olur der alkışlardık!!!!

Son söz olarak söylemek isterim ki makamı mevkisi ne olursa olsun herkes yaptığı işe saygı duyup gerekli hassasiyet ve özeni göstermek zorundadır. İnsan hatasını minimize etmek için de sistem öyle bir kurulmalıdır ki hatalar SIFIR OLSUN aksi takdirde kurumlarımıza olan güven yetişip sarsıldıktan sonra ağzınızla kuş tutsanız bile o güveni yeniden sağlamak çok zor değil imkansıza yakındır.

NOT: Amacım hiçbir makamı, kişiyi, kurumu, yönetimi yıpratmak değildir. Tam aksine hasbelkader dikkatimi çeken bir veri nedeniyle konunun açıklığa kavuşması için katkıda bulunmaktır.