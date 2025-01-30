Gözler yeni asgari ücrette

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin; yüzde 11,12’lik hayat pahalılığının altında; yüzde 7,5 oranında artırılması üzerine 4 farklı sendikadan gelen itirazları değerlendirmek üzere bugün yeniden toplandı.

Toplantı öncesinde Çalışma Bakanlığı önünde açıklama yapan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığının altında bir artışı kabul etmediklerinin bir kez daha altını çizdi.

Çalışma Bakanlığı önünde yapılan açıklamaya bazı siyasi parti, sendika ve örgütler de destek verdi.

Ocak ayı içerisinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet ve işverenlerin oylarıyla hayat pahalılığının altında yüzde 7,5 oranında artış yapmış, işçi temsilcisi Hür-İş Federasyonu ise hayat pahalılığı oranının altında yapılan bu artışa itiraz etmişti.

Komisyon, brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirlemişti.