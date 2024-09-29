Gözler yeni asgari ücrette

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni belirlenen asgari ücrete itiraz eden işveren tarafının itirazını görüşmek için yarın yeniden toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada komisyon yarın 10.30'da bakanlıkta yeninden bir araya gelecek.

Eylül ayı içerisinde toplanan ve işveren tarafının katılmadığı ikinci toplantıda yeni asgari ücret net 35 bin 180 TL, brüt ise 40 bin 436 TL olarak belirlenmişti.