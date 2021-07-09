Gözler UBP’de

DP Milletvekili Koral Çağman’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifasının üzerinden 14 gün geçti, Anayasa ‘10 gün içinde atama yapılmalı’ dese de bu konuda hala adım atılmadı.

Hükümet kanadında Çalışma Bakanlığı’na yönelik sessizlik sürerken, Ulusal Birlik Partisi(UBP) Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi bugün arka arkaya toplantılar gerçekleştirecek

Merkez Yönetim Kurulu saat 14.30’da, Parti Meclisi ise saat 16.00’da toplanacak. Toplantılar, pandemi koşulları nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane 4’üncü salonunda gerçekleştirilecek.

DP sessiz…

Öte yandan iki hafta geçmesine rağmen, Demokrat Parti’de yeni bakanın kim olacağına yönelik belirsizlik giderilmedi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ismi geçen DP Milletvekili Serdar Denktaş, bu konuda açıklama yapmak istemedi.

DP Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu ile Genel Sekreter Afet Özcafer’e ise ulaşılamadı.

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