Gözler Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi’nde

Eda Hançer Akkor'un, karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlık hakkı için açtığı davada bugün karar günü... Akkor'un, KTÖS öncülüğünde ve 9 sendikanın desteğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek İdare Mahkemesi'nde açtığı dava için sendikalarla birlikte çok sayıda Kıbrıslı Türk, mahkemeye yürüdü..

Binlerce Kıbrıslı Türk’ün odaklandığı davada Mahkeme olumlu karar üretirse emsal teşkil edecek.

Başvuru reddedilirse iç hukuk yolları tüketilmiş olacak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu açılacak.

Akkor, 2015 yılında, çocuğu için açtığı davayı kaybetmiş, ardından da KTÖS öncülüğünde konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.