Gözler Bakanlar Kurulu’nda: Başsavcı da toplantıya katıldı

Bakanlar Kurulu dün aldığı kararların Sağlık üst Kurulu kararları ile çelişmesinin ardından ortaya çıkan "krizi" değerlendirmek üzere toplandı.

Kurulun toplantısında Coronavirüs (COVID-19) pandemisiyle ilgili uygulanacak tedbir kararlarının netleştirilmesi bekleniyor.

Sağlık Üst Kurulu tarafından alınan ve sert tedbirler içeren kararlar Resmi Gazete’de henüz yayınlanmazken bu geceden itibaren hangi kuralların geçerli olacağı belirsizliğini koruyor.

Toplantıya Başsavcı Sarper Altıncık ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da katılıyor.



Dünkü Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Ersan Saner'in açıkladığı kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin gece yarısı açıkladığı kararlar