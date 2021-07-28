Gözler asgari ücrette

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman başkanlığında başlayan toplantıda işçi ve işveren tarafları ile bakanlık yetkilileri yer alıyor.

Toplantı başında, pandemi gölgesindeki ekonominin çıkmazda olduğu dönemde toplantıların gecikmeli başladığına değinen bakan Çağman, çözüm amacıyla toplantıya oturduğunu ve tarafların görüşlerini dinleyeceğini ifade etti.

Bakan Çağman'ın ardından Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu toplantıda söz aldı.

Serdaroğlu "Biz birbirimiz ile, işveren ve işçi tarafları kavga etmekten usandık, asgari ücretli açlık sınırı altında eziliyor. İşçi artık nasıl çare bulacağını şaşırdı" dedi.