Gözler Anayasa Mahkemesi kararında: Yerel seçimin ertelenmesi ilişkin karar bugün

Anayasa Mahkemesi, CTP’nin yargıya taşıdığı yerel seçim tarihinin Kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararını bugün açıklıyor.

Duruşma saat 10.00’da başlayacak.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Meclis’te 26 Haziran’da gerçekleşmesi gereken yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesi iktidar oylarıyla kabul edilmişti.

Meclis’te bu konuda sert tartışmalar yaşanmış, muhalefet bu kararın Anayasaya aykırı olduğunu açıklayarak, yargıya gideceğini duyurmuştu. CTP, yaşananların ardından seçim tarihinin ertelenmesini Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.