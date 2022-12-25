Gönyeli’de yeni başkan Hüseyin Amcaoğlu

Gönyeli Belediyesi’nde 53 sandığın tümü açıldı.

Buna göre, sandıktan çıkan isim yüzde 62.23 ile Hüseyin Amcaoğlu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı sonuçlara göre rakamlar şöyle:

Hüseyin Amcaoğlu: %62.23

Ahmet Yalçın Benli: %37.77

Amcaoğlu: Bayrak yarışını biz devraldık

Gayrı resmi sonuçlara göre Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanlığına seçilen Hüseyin Amcaoğlu, “Çok çalıştık, mutlu sona ulaştık. Sonuçtan şüphem endişem yoktu” dedi. Amcaoğlu, “Demokratik bir yarıştı. Bayrak yarışıydı, şimdi biz devraldık. Yarından itibaren görevimizin başında olacağım” şeklinde konuştu.