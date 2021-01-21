Girne'de yine aşı krizi: Aşı bitti!

Girne Akçiçek Hastanesi'nde yine aşı konusunda eksiklik yaşandı, aşı bitti, bazı yurttaşlar aşılanamadı.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci bugün 140 kişiye daha aşı yapıldığını ellerindeki aşının bittiğini söyledi. YENİDUZEN'e konuşan Birinci yaklaşık 40 aşı daha geleceğini onların da yarın yapılarak artık gelecek olan aşıyı bekleyeceklerini kaydetti.

Birinci ayrıca bugün aşı olmadan 40'dan fazla kişinin geri döndürülmek zorunda kaldığını ifade etti.