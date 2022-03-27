Girne’de erkek cesedi bulundu

Girne'de saat 21:00 sıralarında, Antik Limanda, deniz içerisinde kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahsa ait cansız beden bulundu.

Cansız beden üzerinde yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Polisin yaptığı açıklamada soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Fotoğraf: ARŞİV