GİRNE'DE ERKEK CESEDİ!

Girne Turizm Limanı'nın doğu kısmındaki sahilden yaklaşık 5 metre deniz içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsa ait ceset bulundu.

Ceset üzerinde görevli doktor tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.

Şahsın kimlik tespit çalışmaları devam ederken kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürüyor.