Girne Liman ve Gümrük Dairesi’nde tam gün grev

Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük Dairesi’nde de bugün tam gün uyarı grevi var. 1 Nisan eylemini organize eden sendikalar dün yaptıkları açıklamada, bugün Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük Dairesi’nde tam gün greve gidileceğini açıklamıştı.

ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI GİRNE’DE EYLEM DÜZENLİYOR

Öte yandan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, pahalılığı protesto için Girne’de eylem düzenleyecek.

Eylem için bugün saat 19.00’da eski belediye binası önünde toplanma çağrısı yapıldı, “Hesap sormak için, zamları geri aldırmak için yeniden ayağa kalkıyoruz” denildi.