Girne- Lefkoşa Anayolu trafiğe açıldı

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle dağlık kesimlerde bazı yollar trafiğe kapatıldı, birçok araç mahsur kaldı. Polis, sabahtan bu yana yer yer devam eden kar yağışına karşın vatandaşları, ‘zorunlu kalmadıkça trafiğe çıkmamaları’ yönünde uyardı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Girne- Lefkoşa Anayolu, Lefkoşa - Girne Anayolu çift yönlü olarak yeniden trafik akışına açıldı.

Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.

Sabah saatlerinde özellikle dağlık kesimlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Lefkoşa-Girne Anayolu beyaza büründü.

Boğazköy Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sabah ilk olarak Girne - Lefkoşa Anayolunun St Hilarion Kavşağı ile Girne Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.Söz konusu güzergah, az önce yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.

Birçok yol kapatıldı

Basın Subaylığı, Alevkayası- Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Kantara Bölgesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan - Kantara - Mersinlik, Kaplıca - Kantara ve Turnalar - Kantara yolları da öğlen saatlerine doğru trafik akışına kapatıldı.

Polis: "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın"

Polis, kapatılan yollarla ilgili bilgi paylaşımının ardından ‘zorunlu kalmadıkça trafiğe çıkmayın ricasında’ bulundu.

Yapılan açıklamada “Ülkemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle dağlık kesimlerde birçok araç mahsur kalmış ve bazı yollar trafiğe kapatmıştır. Vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur." denildi.

Fotoğraflar: Fehime Alasya / Hasan Yıkıcı / Ülviye Akın Uysal / Sevay Alkan