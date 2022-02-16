Girne Kaza Mahkemesi’nde ‘Falyalı cinayeti’ mesaisi: 2’si koruma 5 zanlı mahkemeye çıkacak

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ı sarsan, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2’si koruma, toplamda 5 zanlı bugün yargı huzuruna çıkacak.

Olay anında kiralık bir araçla bölgede bulunduğu tespit edilen Ö.T ile evlerinde olayda kullanılan silahın bulunduğu V.S ile M.Ç de tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle Girne Kaza Mahkemesi’ne getirilecek.

Öte yandan cinayetle ilgili olay gecesi Falyalı'nın yanında olan ve havaya ateş açtığı belirlenen yakın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık da bugün yargı huzurunda olacak.

Polis Girne Kaza Mahkemesi etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Mahkeme önündeki yol trafiğe kapatıldı. Polis davası olmayan herkesi mahkeme bahçesinden dışarıya aldı.

Peş peşe tutuklamalar…

Suikastın ardından ilk tutuklama 9 Şubat’ta yapılmış, polis Ö.T isimli şahsı mahkemeye çıkarmıştı.

Olay anında kiralık bir araçla bölgede bulunduğu tespit edilen zanlı hakkında ilk etapta 2 gün tutukluluk alınmıştı. Ö.T’nin ardından adaya birlikte geldiği tespit edilen Y.G de tutuklanmış, 9 Şubat’ta mahkemeye çıkarılmış, aleyhinde 1 gün tutukluluk verilmişti.

Her iki zanlı yeniden mahkemeye çıkarılmış, polis olay yerinde 59 adet 7.62 mm boş kovan, 9 adet 7.62 mm mermi çekirdeği ve 5 adet de 9 mm çapında kovan bulunduğunu açıklamıştı.

Mahkeme 2 zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir vermişti.

Zanlılardan Y.G olayla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle dün serbest kalmıştı.

Silah bulunmuştu…

Polis, soruşturma kapsamında 12 Şubat’ta ise V.S ile M.Ç’yi Girne’de bir evde tespit etmiş, ‘makul kuvvet’ kullanarak her iki ismi de tutuklamıştı.

Zanlıların evinde banyo küveti altında naylona sarılı halde bulunan ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir uzun namlulu tabanca ve içerisindeki 15 mermi de emare olarak alınmıştı.

Polis, zanlıların Alanya’dan yasa dışı yollarla, tekneyle adaya giriş yaptığını ve hem adaya gelmelerinde, hem de Alsancak’taki eve yerleştirilmelerinde Türkiye’de konuyla ilgili tutuklanan, Söylemez Çetesi üyesi Mustafa Söylemez’in bağlantısının tespit edildiğini anlatmıştı.

13 Şubat’ta mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk süresi alınmıştı.

Korumalar da tutuklanmıştı

Cinayetle ilgili olay gecesi Falyalı'nın yanında olan yakın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık da 13 Şubat’ta mahkemeye çıkarılmıştı.

Zanlılarla ilgili 'Kanunsuz silah tasarrufu ve kullanımı, olay mahallinde ateş açma' suçlamaları getirilmişti.

Çatışma esnasında zanlı Gülce'nin iki kez, zanlı Işık'ın ise üç kez tasarruflarındaki kanunsuz silahlarla havaya ateş ettiğinin belirlenmiş, 3’er gün tutukluluk kararı alınmıştı.

İstanbul’da gözaltı sayısı 6’ya çıkmıştı

Hatırlanacağı üzere; Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin Türkiye’de 6 kişi gözaltına alınmıştı.

9 Şubat’ta 3 kişi, 13 Şubat’ta da 3 kişi gözaltına alınmıştı.

6 kişi gözaltına alınmıştı.

Önceki gün 6 şüpheliden 3'ü hakkında ek gözaltı süresi verilmişti.

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Falyalı cinayeti: 1 kişi serbest bırakıldı

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