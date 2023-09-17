Girne - Alsancak çevre yolunda trafik kazası.. 1 kişi ağır yaralı
Alsancak çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
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Alsancak çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Kübra Yıldız (K-26), yönetimindeki LJ 529 plakalı araç ile Alsancak istikametine seyrettiği sırada, Karaman (Karmi) çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyreden Muhammad Ahmad (E-27) yönetimindeki PT 255 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmad önce Girne Dr Akçiçek Hastanesi'ne, daha sonra da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ahmad yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada hafif yaralanan Yıldız, Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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