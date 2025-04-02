"Gerici yobaz dayatmalara boyun eğmeyeceğiz"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün saat 10.00'da tüm okullarda Eğitim Bakanlığı'nı protesto ediyor.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem saat 10.00'da tüm okullarda öğretmenleri okulların önüne çıkıp toplanacak ve sendika temsilcisi metin okuyacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Eylem, "Anayasayı, Milli Eğitim Yasasını, Atatürk İlke ve Devrimlerini, bunlara bağlı hazırlanmış tüzükleri, laik eğitimi, laik toplum yapımızı yok sayanları protesto edeceğiz" dedi.

Eylem açıklamasının devamında, "Çocuklarımızı kullanarak eğitimimize, toplumsal yapımıza siyasi dayatma yapanlara, bunu kullanarak siyasi müdahale planlayıp organize edenlere, tehditler, hakaretler savuranlara, tüm bunlara fırsat veren, göz yumanlara karşı gereken her türlü tavrı ortaya koyacağız, gereken cevabı verecek, gerici yobaz dayatmalara boyun eğmeyecek mücadeleyi büyüterek kararlılıkla birlikte, dayanışmayla sürdüreceğiz" ifadelerine de yer verdi.