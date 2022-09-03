Genco Erkal taburcu oluyor

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış gecesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Genco Erkal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’in Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre geceyi tedbir amaçlı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoji Bölümü’nde geçiren usta sanatçı öğle saatlerinde taburcu olacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Koordinatörü Kıymet Karabiber’den alınan bilgiye göre bu akşamki oyun ise iptal edildi.

Genco Erkal, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış gecesinde “Şahdamarım” adlı oyununu sahnelerken, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek oyuna ara vermiş, izleyicilerinden özür dileyerek alkışlarla sahneden ayrılmış, daha sonra Lefkoşa Mısırlızade Sineması’ndan ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Genco Erkal hastaneye kaldırıldı