Gençlere “uluslararası eğitim” darbesi

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıslı Türkleri dünyadan ve uluslararası toplumdan uzaklaştırma adımlarına bir yenisi eklendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yayınlanan bir kararla, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmen ile öğrencileri bir araya getiren “İmagine” barış kültürü eğitimi programına, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve egemen eşitliğe dayalı siyaset açısından bazı sakıncalı hususlar içerdiği” gerekçesiyle ara verildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na gönderilen yazıda, söz konusu projeyle “egemen eşitliğe dayalı politikamıza ters düşebilecek unsurların ileriye götürülme olanağının yaratıldığı” ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Eğitim Bakanlığı’na gönderilen yazının ardından, Eğitim Bakanlığı da Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek, projenin ertelenmesine karar verildiğini duyurdu:

“KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan yazı gereği ‘Imagine Projesi’nin yeniden değerlendirilmesine imkân vermek amacıyla projenin uygulanmasının KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından ertelenmesine karar verilmiştir.”

Imagine Projesi nedir?

İmagine Projesi, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin okullar, öğretmenler ve öğrenciler arası güven yaratıcı faaliyetleri kapsamında 2016 yılından beridir yürüttüğü iki toplumdan 6 binden fazla öğrenciyi bir araya getirmeyi başaran bir barış kültürü eğitim programı olarak ifade ediliyor.

Eğitim programının genel amaçları arasında öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli temalar yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Eğitim Bakanlığı'na gönderilen yazı...