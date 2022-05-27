Geçitköy'de yangın: Kontrolden çıktı, ormanlık alana yayıldı

Geçitköy’de arazide başlayan yangın ormanlık alana yayıldı. Yangının Mavi Köşk'ün yakınına ulaştığı, tebdir amaçlı bu bölgedeki evlerin boşaltıldı. İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, asker ve bölge belediye ekiplerinin yanı sıra bölge haklının da çabaları ile yangına müdahale edilmeye çalışılıyor.

Södürme çalışmalarına katılması için Türkiye'den helikopter desteği talep edildi, Türkiye'den 2, BM'de 1 helikopterin yangına müdahale için yolda olduğu belirtildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, polis yolun bir kısmını trafiğe kapattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın saat 13.00’de başladı.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor.

Polis açıklama yaptı: Yol trafik akışına kapatıldı

Geçitköy Bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilme kolaylığı sağlanması açısından Girne - Güzelyurt Anayolunun, Geçitköy ile Karşıyaka arasında kalan bölümü trafik akışına kapatılmıştır.

Müteahhitler Birliği üyelerine ‘yangına müdahaleye destek’ çağrısı yaptı

İnşaat Müteahhitleri Birliği, üyelerine yangın söndürme çalışmalarına destek çağrısı yaptı. Polisin açıklamasının ardından Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), tüm üyelerine; özellikle su tankerleri ve iş makinelerini seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi için çağrı yaptı.

Lapta Belediyesi Başkanı Aktuğ: Evler boşaltılıyor

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, emniyet amaçlı Koruçam yolu üzerindeki evlerin boşaltıldığını açıkladı.

Yangının 3 ayrı noktada başladığını da ifade eden Başkan Aktuğ, yangının yamaç bölgede sürdüğünü, helikopter müdahalesinin şart olduğunu söyledi.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz'un da bölgeye gitmek üzere olduğu, Türkiye'den helikopter desteği talep ettiği ve bir helikopterin yola çıktığı da elde edilen bilgiler arasında.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş: Evlere sıçradı

Girne Kaymakamı Sinan Güneş yangının evlere sıçradığını açıkladı.

Geçitköy bölgesinde çıkan yangına ilişkin olarak Kıbrıs Postası’na konuşan Güneş, yangının güneye doğru ilerleyerek Mavi Köşk'e kadar geldiğini belirterek, rüzgarın etkisiyle büyük bir hasar oluştuğunu söyledi.

Güneş, can kaybı olmadığını ancak yangının evlere sıçradığını aktardı.

Tarım Bakanı Oğuz: “Alevler rüzgarla sürekli yön değiştiriyor… Helikopterler bekleniyor”

Ateşin rüzgarla birlikte yön değiştirdiğini ifade eden Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Mavi Köşk ve askeri birliğin olduğu bölgede yoğun olduğunu ifade etti.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan ve müdahalenin sürdüğünü belirten Oğuz, iki helikopterin şu anda havada olduğunu ve bir saat içerisinde gelmesinin beklendiğini kaydetti, yerleşim yerlerinin de tehdit altında olduğunu açıkladı.

Türkiye'den 2, BM'den 1 yangın söndürme helikopteri

Geçitköy’deki yangına havadan müdahale için Türkiye’den 2, BM’den de 1 yangın söndürme helikopteri geliyor.

Lapta Belediyesi ‘acil yardım’ çağrısı yaptı

Lapta Belediyesi, Geçitköy’ de çıkan yangın sebebiyle su tankeri ve iş makinelerine ihtiyaç olduğunu duyurdu, Mavi Köşk Bölgesi için ‘ACİL YARDIM’ çağrısı yaptı.

Alsancak Belediyesi: Su tankerleri, iş makinelerine ihtiyaç var

Geçitköy’de devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınla ilgili Alsancak Belediyesi de yardım çağrısı yaptı.

Yangının Mavi Köşk bölgesine sıçradığını belirten belediye, su tankeri ve iş makinelerine ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Tatar, bölgeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programını iptal ederek Geçitköy’de arazide başlayan ve ormanlık alana yayılıp henüz kontrol altına alınamayan yangının olduğu bölgeye gidiyor.

Yaşanan yangının kontrol altına alınması için, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önderliğinde, devletin ilgili tüm birimleri büyük çaba gösteriyor.

Yangın evlere ulaştı!

Geçitköy'deki yangın evlere ulaştı. Alevlerin evleri de sardığı belirtiliyor.