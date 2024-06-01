Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda korkutan kaza

01.06.2024 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu 14 15 km’leri arasında, 54 yaşındaki Orhan Gökçe , yönetimindeki JR 735 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği esnada, Korkuteli köyü yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak orta refüje düşmüş ve ardından kontrolsüzce ana yola giriş yapıp tekrar yolun solundan çıkarak takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Orhan Gökçe ve araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Emine Gökçe , 15 yaşındaki İbrahim Gökçe , 40 yaşındaki Hediye Gökçe, 35 yaşındaki Gökhan Tekin , 30 yaşındaki Rukiye Tekin ve 18 yaşındaki Fatma Nur Tekin kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri hallen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.