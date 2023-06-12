Gazimağusa Belediyesi’nde uyarı grevi

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde yarın 08.00-13.00 saatleri arasında uyarı grevi kararı aldı.

Sendika Başkanı Doğan Özüşen, yaptığı açıklamada “ Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili 9 Haziran’da vermiş olduğunuz cevaptaki öneriler, daha önce görüşülen fakat kazanılan hakların budanması ve bundan sonra kadrolanacak arkadaşların haklarının gasp etmesi sebebiyle sendikamız tarafından reddedilmişti.

Aynı önerilerin tekrarlanmasından dolayı uyarı grevi kararı aldık” dedi.