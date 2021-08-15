Gaziköy’de polisi ödürmek istediler

Gaziköy (Afanya)’da devriye yapan bir polisi bıçakla yaralayan saldırgan kaçtı, polis memuru yaralandı. Bu akşam saat 19:00 sıralarındaki olay sonrası polis memuru Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken, saldırgan da aranıyor.

Polis gelişmeyi “katle teşebbüs” başlığı ile duyurdu.

Bugün saat 19:00 sıralarında, Gaziköy'de bir arazi içerisinde, bölgede meydana gelen hırsızlık meseleleri ile ilgili devriye halinde bulunan iki polis memuru, şüpheli gördükleri bir aracın yanına yaklaştı.

Bu sırada bahse konu araçtan inen erkek bir şahsın tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile polis memurunu vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak öldürmek istediği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, zanlının kullanımındaki araç ile olay yerinden kaçtığı duyuruldu.

Saldırgan aranıyor.

Olayda yaralanan polis memurunun kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Söz konusu saldırının Akdoğan’da bir “araç sirkatı”yla ilgili olduğu öğrenildi.