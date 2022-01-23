GAYRİ RESMİ SONUÇLAR: 633 Sandık UBP: % 40.24 - CTP % 33.39

22.17

633 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP % 40.24,

CTP % 33.39,

DP % 6.86,

HP % 6.53,

YDP % 5.88,

TDP % 4.11,

Bağımsızlık Yolu % 1.6,

TKP % 1.39

22.05

606 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP % 40.02,

CTP % 33.74,

DP % 6.82,

HP % 6.47,

YDP % 5.73,

TDP % 4.17,

Bağımsızlık Yolu % 1.64,

TKP % 1.41

21.47

600 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.94,

CTP %33.84,

DP % 6.81,

HP % 6.47,

YDP % 5.69,

TDP % 4.2,

Bağımsızlık Yolu % 1.64,

TKP % 1.41

21.00

510 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.63,

CTP %33.84,

DP % 6.85,

HP % 6.66,

YDP % 5.64,

TDP % 4.36,

Bağımsızlık Yolu % 1.63,

TKP % 1.39

20.51

494 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.67,

CTP %33.78,

DP % 6.85,

HP % 6.66,

YDP % 5.63,

TDP % 4.4,

Bağımsızlık Yolu % 1.62,

TKP % 1.39



20.43

489 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.62,

CTP %33.8,

DP % 6.85,

HP % 6.7,

YDP % 5.57,

TDP % 4.43,

Bağımsızlık Yolu % 1.63,

TKP % 1.4

20.38

469 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.37,

CTP %33.87,

DP % 6.88,

HP % 6.71,

YDP % 5.6,

TDP % 4.52,

Bağımsızlık Yolu % 1.66,

TKP % 1.39

20.29

454 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.46,

CTP %33.75,

DP % 6.94,

HP % 6.77,

YDP % 5.61,

TDP % 4.45,

Bağımsızlık Yolu % 1.65,

TKP % 1.37

20.22

419 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.46,

CTP %33.46,

DP % 6.96,

HP % 6.79,

YDP % 5.66,

TDP % 4.56,

Bağımsızlık Yolu % 1.73,

TKP % 1.38

20.16

409 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.42,

CTP %33.45,

DP % 6.93,

HP % 6.76,

YDP % 5.71,

TDP % 4.6,

Bağımsızlık Yolu % 1.75,

TKP % 1.38

20.04

379 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.42,

CTP %33.65,

DP % 6.8,

HP % 6.71,

YDP % 5.54,

TDP % 4.71,

Bağımsızlık Yolu % 1.78,

TKP % 1.39

19.57

354 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.26,

CTP %33.68,

HP % 6.77,

DP % 6.85,

TDP % 4.8,

YDP % 5.42,

Bağımsızlık Yolu % 1.84,

TKP % 1.38

19.54

328 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %39.2,

CTP %33.97,

HP % 6.79,

DP % 6.73,

TDP % 4.86,

YDP % 5.28,

Bağımsızlık Yolu % 1.8,

TKP % 1.37

19.48

300 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.9,

CTP %34.59,

HP % 6.75,

DP % 6.68,

TDP % 4.96,

DP % 4.93,

Bağımsızlık Yolu % 1.81,

TKP % 1.38

19.45

274 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.55,

CTP %34.92,

HP % 6.78,

DP % 6.72,

TDP % 4.88,

YDP % 4.93,

Bağımsızlık Yolu % 1.82,

TKP % 1.4

19.41

263 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.55,

CTP %35,

HP % 6.82,

DP % 6.7,

TDP % 4.93,

YDP % 4.8,

Bağımsızlık Yolu % 1.82,

TKP % 1.38

19.38

240 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.64,

CTP %35.14,

HP % 6.86,

DP % 6.38,

TDP % 4.79,

YDP % 4.88,

Bağımsızlık Yolu % 1.88,

TKP % 1.43

19.35

232 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.71,

CTP %35.22,

HP % 6.81,

DP % 6.42,

TDP % 4.68,

YDP % 4.89,

Bağımsızlık Yolu % 1.88,

TKP % 1.39

19.29

201 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.61,

CTP %36.14,

HP % 6.63,

DP % 6.32,

TDP % 4.81,

YDP % 4.23,

Bağımsızlık Yolu % 1.87,

TKP % 1.39

19.24

183 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.63,

CTP %36.28,

HP % 6.58,

DP % 6.26,

TDP % 4.67,

YDP % 4.3,

Bağımsızlık Yolu % 1.86,

TKP % 1.42

19.22

177 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.71,

CTP %36.29,

HP % 6.58,

DP % 6.18,

TDP % 4.65,

YDP % 4.37,

Bağımsızlık Yolu % 1.8,

TKP % 1.42

19. 21

167 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.93,

CTP %36.1,

TDP % 4.56,

HP % 6.55,

YDP % 4.43,

DP % 6.26,

Bağımsızlık Yolu % 1.77,

TKP % 1.4

19.20

153 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.71,

CTP %35.95,

TDP % 4.59,

HP % 6.54,

YDP % 4.61,

DP % 6.38,

Bağımsızlık Yolu % 1.8,

TKP % 1.42

19.10

132 sandığa göre gayrı resmi sonuçlar:

UBP %38.65

CTP %36.35

TDP % 4.57

HP % 6.14

YDP % 4.77

DP % 6.44

Bağımsızlık Yolu % 1.76

TKP % 1.32.

Söz konusu sonuçlar YÜKSEK SEÇİM KURULU'nun resmi verileri değildir, YENİDÜZEN Haber Merkezi'nin parti genel merkezlerinden aldığı sonuçlardır.



18.25 Ikinci Cumhurbaşkanı Mehmetali Talat da eşi Oya Talat ile birlikte parti genel merkezinde

18.20 CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da sonuçları takip etmek için parti merkezine geldi.

Sandıkların kapanmasının ardından CTP Genel Merkezi de hareketlenmeye başladı. Seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti binasının bahçesine dev ekran kuruldu. Birçok basın mensubu, sonuçları takip etmek için parti binasına geldi.

FOTOĞRAF LEVENT ÖZDAĞ