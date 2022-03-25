Gargınsu’nun ‘yasaklı kitap’ davası ertelendi

“Terör örgütü propagandası yapan kitap bulundurmak” ve “terör örgütü üyeliği” gerekçesiyle 2019 yılında haklarında dava okunan Bengül Gargınsu ve kızı Simge Alıcı’nın bugünkü duruşması ertelendi.

3 yıldır devam eden davaya ilişkin bugün başlayacak duruşma yargıcın rahatsızlanması nedeniyle 6 Mayıs’ta görüşülecek.

Gargınsu ve Alıcı’nın avukatlarından Aslı Murat’tan alınan bilgiye göre 6 Mayıs’ta başlayacak duruşmada davaya yönelik tanıklar dinlenecek.

Her iki ismi dava sürecinde avukatlar Öncel Polili, Tekin Söylemez, Yağmur İzcan, Cemre İpciler de temsil ediyor.

İnsan Haklar Platformu da yakından takip ediyor…

Hatırlanacağı üzere; İnsan Hakları Platformu dün yaptığı açıklamada, 2019 yılında “Terör örgütü propagandası yapan kitap bulundurmak” ve “terör örgütü üyeliği” gerekçesiyle haklarında dava okunan Bengül Gargınsu ve kızı Simge Alıcı’nın davasını yakından izlediğini açıklamıştı.

İnsan Hakları Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Üç senedir devam eden bu süreçte kişilerin serbest dolaşım ve sağlığa erişim haklarına da kısıtlamalar getirilmiş ve hayatları birçok anlamda zorlaştırılmıştır” denilmişti.

“İfade özgürlüğü birçok uluslararası belgede düzenlenen temel insan haklarından biridir”

İfade özgürlüğünün, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere birçok uluslararası belgede düzenlenen temel insan haklarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, bu hakkın Anayasanın 24’üncü maddesi çerçevesinde de düzenlendiğine işaret edilmişti.