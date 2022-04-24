Fransa seçimleri: Sandık çıkışı anketlerine göre Macron önde
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy verme işlemleri sona erdi. Sandık çıkışı anketlerine göre halihazırdaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 58,2 oyla önde görünüyor. Rakibi Marine Le Pen'in oy oranı ise yüzde 41,8
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy verme işlemleri sona erdi. Sandık çıkışı anketlerine göre halihazırdaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 58,2 oyla önde görünüyor. Rakibi Marine Le Pen'in oy oranı ise yüzde 41,8
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