Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Fırtına iki uçuşu etkiledi
Fırtına iki uçuşu etkiledi

Fırtına iki uçuşu etkiledi

Ercan’a iniş yapması planlanan iki uçuş fırtınadan etkilendi.

A+A-

Kuvvetli fırtına, Ercan’a yönelik uçuşları da etkiledi. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den elde edilen bilgiye göre, şu ana kadar Ercan’a iniş yapması planlanan iki uçuş fırtınadan etkilendi.

Verilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ercan’a doğru gelen yolcu uçağı Antalya’ya iniş yaparken, Adana’dan Ercan’a kalkış yapan bir başka uçak da Antalya'ya yönlendirilmek zorunda kaldı.

 

Meteoroloji Dairesi'nden fırtına uyarısıMeteoroloji Dairesi'nden fırtına uyarısı

 

Bu haber toplam 262 defa okunmuştur
Etiketler : ,