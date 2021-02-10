Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Firariyi arama çalışmaları sürüyor
Firariyi arama çalışmaları sürüyor

Firariyi arama çalışmaları sürüyor

Firarinin Boğaz bölgesinde görülmesinin ardından iki gündür Ciklos’ta Özel Harekât Polisi’nin de katıldığı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

A+A-

Merkezi Cezaevi’nden 8 Şubat gecesi firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları sürüyor.

Firarinin Boğaz bölgesinde görülmesinin ardından iki gündür Ciklos’ta Özel Harekât Polisi’nin de katıldığı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Soygundan tutuklanmıştı

Rus uyruklu Alexander Satlaev, Girne’de, bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı suçlamasıyla tutuklanırken, Rus medyası, Satlaev’in ülkesinde ‘seri tecavüz’ suçundan 4 yıl hapse mahkum olduğunu iddia etmişti.

Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexander Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınıp 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kamera görüntüleri var…

Firarinin özellikle Boğaz’da birçok evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortay çıktı.

Evlerin arasında dolaşan firarinin görüntüsü bölgede huzursuzluk yarattı. Cezaevinden kaçan firarinin en son boğaz bölgesinde görüldüğü ifade edilmiş, Polis ve asker, dün akşam bölgede yolları kapatarak geniş çaplı arama başlatmıştı.

Firarinin görülmesinin ardından polisle kovalamaca yaşandığı da öğrenilmişti.

Bu haber toplam 1335 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler
Firari hala aranıyorFirari hala aranıyorMerkezi Cezaevi’nden dün akşam firar eden tutuklu Alexsandr Satlaev, hala aranıyor.
Bir kadına saldırdıktan sonra soygundan tutuklanmıştı, şimdi firar ettiBir kadına saldırdıktan sonra soygundan tutuklanmıştı, şimdi firar etti