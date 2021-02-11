Firari yakalandı!

Firari mahkum Alexsandr Satlaev üç günlük kaçış ve geceli gündüzlü takibin ardından polis ve özel hareket uzmanları tarafından yakalandı.

Lefkoşa'daki Merkezi Cezaevi'nden kaçarak, Dikmen'den Ciklos'a, Girne'den Lapta'ya gittiği söylenen Rus uyruklu Alexander Satlaev, uzman askerlerin ve özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarının ardından Doğanköy'de belirlendi, film gibi bir operasyonla yeniden tutuklandı.



Satlaev’in Doğanköy'deki kullanılmayan bir eve girerek gizlendiği, polisin özel hareket uzmanları ile birlike eve girerek, firariyi saklandığı odada yakaladığı öğrenildi.



2 yıl önce Girne’de bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı için tutuklanarak hapse mahkum edilen ve "Alex" olarak bilinen firari, Doğanköy'de Aydın Tepe Sokak üzerinde boş bir eve girerek gizlendi, ancak, polisten kaçamadı. Böylece 3 gündür ülke gündemini meşgul eden mahkumun kaçış macerası son buldu.

Firari şahıs Alexandr SATLAEV polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Lefkoşa'daki Merkezi Cezaevi'nden kaçarak yaya olarak Girne'ye bağlı Doğanköy'e giden ve 3 gün boyunca polisten kaçan Alexsandr Satlaev'in bitkin hali gözden kaçmadı.

Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexander Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Merkezi Cezaevinden 8 Şubat tarihinde firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları helikopter ve dronlar da kullanılarak üç gündür aralıksız devam ediyordu. Firarinin en son Girne Turizm Limanı'nda güvenlik kamerası görüntüleri tespit edildiği söylendi.

Firari mahkum Alexsandr Satlaev polis ve özel hareket uzmanları tarafından yakalandı.

Polis açıklaması şöyle:

Firari Şahıs Doğanköy'de tespit edilerek tutuklandı.

Aydın Tepe Sokak üzerinde boş bir eve girerek gizlendiği tespit edilen firari şahıs Alexandr SATLAEV polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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