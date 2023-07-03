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Firari Hasan Takımcılar ile Aydın Güner yakalandı

Firari Hasan Takımcılar ile Aydın Güner yakalandı

Cezaevine götürüldükleri sırada kaçan mahkumlardan Hasan Takımcılar ve Aydın Güner yakalandı.

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Cezaevine götürüldükleri sırada kaçan mahkumlardan Hasan Takımcılar ve Aydın Güner yakalandı.

Polis nakil aracından firar eden Aydın Güner, İbrahim Takımcılar ve Hasan Takımcılar isimli 3 şahsın Akdoğan köyünde arama çalışmaları sürerken polis tarafından bir evde tespit edilen Hasan Takımcılar ve Aydın Güner yakalandı.

Polis açıklaması şöyle:

Firari şahıslardan Hasan Takımcılar ile Aydın Güner, Akdoğan'da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Diğer firari şahıs İbrahim Takımcılar'ın aranmasına devam ediliyor.

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