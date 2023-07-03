Firari Hasan Takımcılar ile Aydın Güner yakalandı

Cezaevine götürüldükleri sırada kaçan mahkumlardan Hasan Takımcılar ve Aydın Güner yakalandı.

Polis nakil aracından firar eden Aydın Güner, İbrahim Takımcılar ve Hasan Takımcılar isimli 3 şahsın Akdoğan köyünde arama çalışmaları sürerken polis tarafından bir evde tespit edilen Hasan Takımcılar ve Aydın Güner yakalandı.

Polis açıklaması şöyle:

Firari şahıslardan Hasan Takımcılar ile Aydın Güner, Akdoğan'da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Diğer firari şahıs İbrahim Takımcılar'ın aranmasına devam ediliyor.