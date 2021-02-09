Firari elini kolunu sallayarak geziyor
Merkezi Cezaevi’nden önceki akşam firar eden tutuklu Alexsandr Satlaev'in Boğaz-Dikmen bölgesinde elini kolunu sallayarak gezdiği güvenlik kameralarına yansıdı.
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Merkezi Cezaevi’nden önceki akşam firar eden tutuklu Alexsandr Satlaev'in Boğaz-Dikmen bölgesinde elini kolunu sallayarak gezdiği güvenlik kameralarına yansıdı.
Dün gece saat 22:10 sıralarında firarinin Boğaz ve Dikmen bölgesinde kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
İşte görüntüler:
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