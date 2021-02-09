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Firari elini kolunu sallayarak geziyor

Firari elini kolunu sallayarak geziyor

Merkezi Cezaevi’nden önceki akşam firar eden tutuklu Alexsandr Satlaev'in Boğaz-Dikmen bölgesinde elini kolunu sallayarak gezdiği güvenlik kameralarına yansıdı.

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Merkezi Cezaevi’nden önceki akşam firar eden tutuklu Alexsandr Satlaev'in Boğaz-Dikmen bölgesinde elini kolunu sallayarak gezdiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün gece saat 22:10 sıralarında firarinin Boğaz ve Dikmen bölgesinde kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı. 

İşte görüntüler:

 

 

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