Fenerbahçe 1-0 önde

UEFA Avrupa Ligi, B Grubu 4. maçında Kıbrıs ekibi AEK Larnaka, Türkiye ekibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma saat 19.45'te AEK Arena'da başlayacak.

600 kadar Kıbrıslı Türk takip ediyor

KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği organizesinde yaklaşık 600 kadar Kıbrıslı Türk, karşılaşmayı takip etmek için statta yerini aldı. Taraftarların Ledra Palas'tan Kıbrıs'ın güneyine geçerek güvenli bir şekilde polis kontrolünde stada ulaştı ve tribünlerde yerini aldı.

İlk 11'ler belli oldu

İki ekip arasında oynanacak mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Oier Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Joao Pedro.

Fenerbahçe taraftarları AEK Arena'da yerlerini aldı

Fenerbahçe taraftarı Kıbrıslı Türklerden Larnaka Stadı'nda barış pankartı: YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ

Müsabaka ile ilgili geniş güvenlik önlemleri alındı

Maç öncesi, esnası ve sonrası için AEK Arena Stadı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı

Maç başladı

AEK Larnaka ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu karşılaşması başladı.

6' AEK Larnaka'nın bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

15' GOL: Fenerbahçe Joao Pedro'nun kaydettiği golle müsabakada 1-0 öne geçti