Feci kazada ölenlerin isimleri açıklandı

Girne - Değirmenlik Anayolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında Pratapbhaı Bhuabhaı Karavadra ile araçta yolcu olarak bulunan Jayesh Keshu Agath, Anjali Makwana ve Pushtıben Heenaben Pathak olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Hüseyin Taşer ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Burak Tokgün ise yaralandı, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ ne kaldırıldı.

Bu sabahın ilk ışıklarında yaşanan feci kazada, hayatını kaybedenlerin kimlikleri 9 saat sonra açıklandı.

FOTO: AYŞE GÜLER - BRTK