Falyalı cinayeti yargıda: 2 zanlı mahkemede
Çatalköy'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ö.T ile Y.G bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Çatalköy'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ö.T ile Y.G bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Hatırlanacağı üzere; cinayet sonrasında Ö.T olay saatinde kiralık araçla bölgede olduğu tespit edilmiş, tutuklanmıştı.
9 Şubat'ta mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 2 gün tutukluluk kararı alınmıştı.
Soruşturma kapsamında polis, 5 Ocak'ta Ö.T ile adaya geldiği tespit edilen Y.G de tutuklanmış, hakkında 1 gün tutukluluk kararı alınmıştı.
Mahkemede öne çıkanlar:
- Soruşturma kapsamında DNA, baristik, toprak, parmak izi örnekleriyle ilgili Ankara'ya bugün ekip gönderiliyor.
- Olayda birden çok silah kullanıldığı bulgusu var, bu da birden fazla kişinin olduğu demek.
- Türkiye'den istihbarat anlamında bilgi bekleniyor.
- Aranan, ismi tespit edilen zanlılar, emareler var.
- Kiralık araçların içinde olayda kullanıldığına inanılan emareler bulundu.
- Olayda kullanılan birçok kiralık araç tespit edildi.olay öncesi ve sonrasına ilişkin GPRS verileri takip ediliyor.
Zanlı Ö.T. mahkemede konuştu: Olayda bağlantım yok can güvenliğimden endişeliyim.
59 adet 7.62 mm boş kovan
9 adet 7.62 mermi çekirdeği
5 adet 9 mm kovan bulundu
Duruşma nedeniyle mahkeme bahçesine güvenlik şeridi çekildi.
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