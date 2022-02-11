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Falyalı cinayeti yargıda: 2 zanlı mahkemede

Falyalı cinayeti yargıda: 2 zanlı mahkemede

Çatalköy'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ö.T ile Y.G bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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Çatalköy'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ö.T ile Y.G bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere; cinayet sonrasında Ö.T olay saatinde kiralık araçla bölgede olduğu tespit edilmiş, tutuklanmıştı.

9 Şubat'ta mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 2 gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Soruşturma kapsamında polis, 5 Ocak'ta Ö.T ile adaya geldiği tespit edilen Y.G de tutuklanmış, hakkında 1 gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Mahkemede öne çıkanlar:

  • Soruşturma kapsamında DNA, baristik, toprak, parmak izi örnekleriyle ilgili Ankara'ya bugün ekip gönderiliyor.
  • Olayda birden çok silah kullanıldığı bulgusu var, bu da birden fazla kişinin olduğu demek.
  • Türkiye'den istihbarat anlamında bilgi bekleniyor.
  • Aranan, ismi tespit edilen zanlılar, emareler var.
  • Kiralık araçların içinde olayda kullanıldığına inanılan emareler bulundu.
  • Olayda kullanılan birçok kiralık araç tespit edildi.olay öncesi ve sonrasına ilişkin GPRS verileri takip ediliyor.

Zanlı Ö.T. mahkemede konuştu: Olayda bağlantım yok can güvenliğimden endişeliyim.

59 adet 7.62 mm boş kovan
9 adet 7.62 mermi çekirdeği 
5 adet 9 mm kovan bulundu

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Duruşma nedeniyle mahkeme bahçesine güvenlik şeridi çekildi.

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