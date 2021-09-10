Eylemde tansiyon yükseldi: 1 tutuklu

Sağlık Bakanlığı önünde, SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisi masraflarının karşılaması talebiyle devam eden eylemde, tansiyon yükseldi, 1 kişi tutuklandı.

Eylemciler, Sağlık Bakanlığı’na ait otoparkın giriş ve çıkışını kapattı.

Bu sırada otoparktan çıkış yapmak isteyen, Sağlık Bakanlığı çalışanlarından birine ait olduğu öğrenilen araca eylemcilerden biri eliyle vurdu.

Olay yerindeki polisler söz konusu kişiyi tutukladı.

"Kıbrıs'ta hayat dursun, Asya yaşasın"

Asya bebek için sürdürülen kampanya çerçevesinde, bu sabah Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla yapılan eylemde, gönüllü vatandaşlar ellerindeki pankartlarla Sağlık Bakanlığı’na yürüdü.

“Asya Gönüllüleri”, Asya bebeğin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi tarafından karşılanmadığını belirterek, tedavi sürecinin hemen başlaması ve KKTC devletinin 2,5 milyon dolar olan Zolgensma ilacını karşılaması için Sağlık Bakanlığı’na yürüyeceklerini duyurmuş, eylemlerin bu sabah 5 ilçede de gerçekleşeceği ifade etmişti.

Kalabalık grup Bakanlığa yürüdü

“Asya hayattır, hayat için ses çıkar” sloganları atan eylemciler, düdüklerle ve alkışlarla seslerini yükseltti. Kalabalık bir grup eylemci, sloganlar eşliğinde, ellerinde “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil” pankartı ile Sağlık Bakanlığı’na yürüdü.

Eylemcilere, yürüyüş güzergahında olan esnaf ve vatandaşların da alkışlarla destek belirttiği gözlemlendi.

“Bakanlık önünden ayrılmayacağız”

“Hayat dursun, Asya yaşasın” sloganı atan eylemciler, yürüyerek Sağlık Bakanlığı önüne gitti, Bakan Üstel ile görüşmek istedi. Sağlık Bakanı’ndan randevu alana kadar Bakanlığın önünden ayrılmayacaklarını anlatan eylemciler, “Karel’i kaybettik, Asya’yı kaybetmeyeceğiz, randevu alana kadar burada kalacağız.” dedi.

Tansiyon yükseldi

Sağlık Bakanlığı önünde, SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisi masraflarının karşılaması talebiyle devam eden eylemde, tansiyon yükseldi.

Eylemciler, Sağlık Bakanlığı’na ait otoparkın giriş ve çıkışını kapattı. Bu sırada park yerinde araçları olan vatandaşlar eylemcilerin otopark girişini açmasını istedi, tartışma yaşandı.

Polis, eylemcilere müdahale etti, kısa süreliğine arbede meydana geldi. Şu anda eylem yerinde gerginlik sürüyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in eylemcilere saat 16.00’ya randevu verdiği öğrenildi.