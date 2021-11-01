Evde yangın, salonda kimliği belirsiz yanmış ceset!

Ozanköy’de Hüseyin Paul Arabacı'ya ait evde dün gece çıkan yangın sonrası evin salonunda kimliği henüz tespit edilemeyen yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Polis, ölü bulunan şahsın kimlik tespit çalışmaları ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Dün gece 23:00 sıralarında evin ikinci katında çıkan yangının nedeni de henüz belirlenmedi.

Polis olayı şöyle duyurdu:

“31.10.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Ozanköy’de, Çatalköy Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Paul ARABACI’ya ait 36 numaralı ikametgahın ikinci katında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgahın salon kısmında kimliği henüz tespit edilemeyen yanmış bir erkek cesedi bulunmuştur. Yangında ayrıca ikametgahın salon ve mutfak kısmı tamamen, 2 yatak odası ise kısmen yanarak hasar görmüştür. Ölü olarak bulunan şahsın kimlik tespit çalışmaları ve soruşturma devam etmektedir.”