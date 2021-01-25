Esentepe'de 6 pozitif vaka daha

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bölgede 6 yeni pozitif vaka olduğunu açıkladı.

BRT yayınına katılan Erdoğan, bölgede tüm kahvehaneleri kapattıklarını söyleyerek "Artık restoranları da kapatmamız gerekecek. Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyim. Rakamlar ürkütücü, çok sayıda temaslı var" dedi.

Erdoğan "Bakanlar Kurulu'ndan kapanma kararı çıkmasa bile biz bölgede işletmelerle konuşarak kapanacağız" diye konuştu.